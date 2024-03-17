64,99% составила явка на выборы президента России в Псковской области к 18:00

18:31, 17 марта 2024, ПАИ

Явка на выборы президента России в Псковской области по состоянию на 18:00 17 марта составила 64,99% (324 511 человек) с учётом ДЭГ, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

На избирательных участках проголосовали 252 930 человек из 421 332 избирателей (60,03%), а с использованием ДЭГ – 71 581 человек (91,77%).

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где желающие могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположены возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.