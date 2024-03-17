Началась прямая трансляция «Ночи выборов – 2024»

21:30, 17 марта 2024, ПАИ

Началась прямая трансляция главного политического события года «Ночь выборов – 2024». Мероприятие проходит в здании госмедиахолдинга Псковской области (улица Ленина, 6а) сегодня, 17 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

В течение двух с половиной часов участники избирательной кампании, политики, эксперты, общественники и журналисты обсудят итоги президентских выборов, сделают прогнозы по поводу серебряного и бронзового мест на финише предвыборной гонки. Кроме того, в дискуссии примут участие представители экспертного сообщества Москвы и Санкт-Петербурга.

Ждут участников «Ночи выборов – 2024» и сюрпризы. В частности, в Пскове по-мужски выяснят, кто же из кандидатов может претендовать на вторую и третью позиции по итогам выборов.

Также традиционным элементом «Ночи выборов» на площадке ПАИ станет гастрономическая часть.

Прямую трансляцию можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.