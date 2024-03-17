92% подавших заявление на ДЭГ в Псковской области проголосовали на выборах президента России

20:17, 17 марта 2024, ПАИ

По состоянию на 20:00 17 марта в Псковской области 92 % избирателей из числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах президента России. Данные приводятся на сайте stat.vybory.gov.ru.

Было выдано 73 786 электронных бюллетеней, принято 72 037. Всего с помощью ДЭГ в Псковской области могли проголосовать 77 998 избирателей.

Общая явка с учётом ДЭГ в Псковской области на выборах президента РФ на 18:00 17 марта составила 64,99 %, проголосовало 324 511 избирателей.

В Псковской области завершилось голосование на выборах президента РФ в 20:00 по местному времени сегодня, 17 марта. Голосование проходило 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 на 573 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).