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Политика

Голосование на выборах президента завершилось в России

Голосование на выборах президента завершилось в России, последние избирательные участки в стране закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (в 21:00 по московскому времени) сегодня, 17 марта.

Голосование на выборах президента завершилось в России. Фото: ПАИ

Выборы проходили с 15 по 17 марта. Граждане России могли проголосовать на избирательных участках, а также с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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