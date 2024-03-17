Голосование на выборах президента завершилось в России
Голосование на выборах президента завершилось в России, последние избирательные участки в стране закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (в 21:00 по московскому времени) сегодня, 17 марта.
Выборы проходили с 15 по 17 марта. Граждане России могли проголосовать на избирательных участках, а также с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Эксперт из Италии – о выборах: Автобусы на приграничных пунктах – прагматичное решение
Псковские партийцы на руках выяснили, кто займет второе и третье место на выборах президента
Пётр Алексеенко поблагодарил всех избирателей, проголосовавших на выборах президента России