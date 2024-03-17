Голосование на выборах президента завершилось в России

21:03, 17 марта 2024, ПАИ

Голосование на выборах президента завершилось в России, последние избирательные участки в стране закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (в 21:00 по московскому времени) сегодня, 17 марта.

Выборы проходили с 15 по 17 марта. Граждане России могли проголосовать на избирательных участках, а также с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).