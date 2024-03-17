Первые данные ЦИК: Владимир Путин набирает 87,68% голосов

21:37, 17 марта 2024, ПАИ

Владимир Путин набирает 87,68 % голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,08 % протоколов.

У Николая Харитонова – 3,95 % голосов, у Владислава Даванкова – 3,81 %, у Леонида Слуцкого – 3,01%.

Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Граждане России могли проголосовать на избирательных участках, а также с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Отметим, что общая явка с учётом ДЭГ в Псковской области на выборах президента РФ на 18:00 17 марта составила 64,99 %, проголосовало 324 511 избирателей.

В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).