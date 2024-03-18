Как проходило голосование в новых регионах России, рассказал Александр Малькевич

22:13, 17 марта 2024, ПАИ

Как проходило голосование на президентских выборах в новых регионах России, рассказал член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

«Мы видим сейчас по первым публикациям, какая явка, какие колоссальные цифры по обоим показателям за нашего национального лидера. По-другому быть и не могло, потому что никого другого там не знают, не видят. И будущее в развитии и новых регионов, и всей России связывают с фигурой нашего президента», – подчеркнул Александр Малькевич.

Он также обратил внимание, что «вся та террористическая вакханалия, которая была» [речь идёт в том числе о попытках Украины помешать проведению выборов. – ПАИ], только сплотила людей.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.