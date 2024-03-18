Почему в Псковскую область не приехал кандидат в президенты Леонид Слуцкий, пояснил Антон Минаков

22:06, 17 марта 2024, ПАИ

Почему в Псковскую область не приехал кандидат в президенты Леонид Слуцкий, пояснил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

«В первую очередь, сыграл роль его плотный график, – отметил Минаков. – Он уделял большое количество времени поездкам по новым территориям. У него, конечно, был запланирован приезд и к нам, но по техническим причинами его пришлось переносить. Он, конечно, обязательно к нам приедет».

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.