Виталий Рахманов: Система ДЭГ выстояла, несмотря на массовые кибератаки

22:33, 17 марта 2024, ПАИ

Система ДЭГ выстояла, несмотря на массовые кибератаки. На ресурсы дистанционного электронного голосования было совершено 160 тысяч атак, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

«У нас это уже третья кампания с помощью ДЭГ. Хочу отметить, что эта кампания по многим параметрам была уникальной, напряжённой, серьёзной. Мы вместе с Минцифры и с ЦИК очень долго готовились к этой кампании, были беспрецедентные меры. Был момент, который немножечко добавил остроты. Я говорю про атаки со стороны и проукраинских, и западных структур. Система ДЭГ выстояла, те, кто за нас сражался, – настоящие герои. По цифрам, озвученным Эллой Памфиловой [глава ЦИК РФ Элла Памфилова. – ПАИ], про атаки мы поняли, в принципе, что против нас пошёл почти весь мир», – сказал Виталий Рахманов.

По его словам, цифровизация – вещь неизбежная. ЦИК действовала в духе времени, когда начала применять современные цифровые технологии, добавил он.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.