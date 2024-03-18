Андрей Маковский: Мы тщательно готовились к этой избирательной кампании

22:42, 17 марта 2024, ПАИ

О подготовке к выборам президента России рассказал председатель Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

«Мы готовились очень тщательно к этой избирательной кампании. Главная задача – сделать избирательную кампанию для людей. Мы анализировали ситуацию в Псковской области: сначала выборы были в облсобрание, гордуму, во все муниципальные округа, потом выборы губернатора. Люди просто устали от жёсткой политической агитации, которой являются дебаты. Поэтому мы сделали акцент на другом – на том, чтобы прийти к людям, узнать их проблемы и аккумулировать в программе кандидата», – отметил он.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.