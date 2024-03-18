Александр Седунов рассказал, как готовился к дебатам накануне выборов

22:22, 17 марта 2024, ПАИ

Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Александр Седунов в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ рассказал, как готовился к дебатам накануне выборов.

«Готовиться к темам дебатов одновременно было тяжело и легко. Владимир Владимирович в своих выступлениях очень много говорил по каждой из тем, поэтому вслед за ним рассуждать было просто. Однако важно говорить так, чтобы те, кто тебя слушают, поняли», – отметил Александр Седунов.

Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Андрей Ключко поделился, что все темы «были очень интересными». «К некоторым было потяжелее готовиться, к некоторым – не очень. Тема патриотизма, здорового образа жизни мне поближе, а семейные традиции, ценности для меня посложнее. Но в итоге эти темы переплетаются», – заметил Ключко.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.