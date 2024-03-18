Доверенное лицо кандидата от ЛДПР: Моей задачей было донести, что Слуцкий – человек серьёзного калибра

22:58, 17 марта 2024, ПАИ

Главной задачей на дебатах у Владимира Ефимова, доверенного лица кандидата в президенты РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого, было донести до людей, что Леонид Слуцкий – это человек серьёзного калибра. Об этом Владимир Ефимов рассказал в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

«Я так много говорил об орденах Леонида Слуцкого на дебатах не для того, чтобы это стало политическим анекдотом. Не все знают хорошо Леонида Эдуардовича. Моя задача – донести, что это человек очень серьёзного калибра. После того как я перечислял его награды и ордена, мы выходили на опрос в Псковской области, и люди подходили на улице и прямо говорили: «Мы не ожидали, что он настолько титулованный!» Многих это заинтересовало. Особенно людей заинтересовали его ордена Русской православной церкви», – сказал Владимир Ефимов.

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