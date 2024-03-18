Впечатлениями от проведения выборов президента РФ в Псковской области поделился Александр Хлопков

23:05, 17 марта 2024, ПАИ

О впечатлениях от проведения выборов президента РФ в Псковской области рассказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

Главный федеральный инспектор по Псковской области поблагодарил всех причастных за высокий уровень организации выборов, а также выразил слова благодарности всем неравнодушным гражданам, которые пришли на избирательные участки или проголосовали через ДЭГ. «Я для себя экстраординарного ничего не отметил», – сказал он.

«Сегодня дочка ходила и помогала маме голосовать. Ей девять лет, она человек принципиальный и серьёзный. Я спросил: «Как там?» Она сказала: «Папа, мне очень понравилось». Для меня это самая объективная оценка», – отметил Александр Хлопков.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.