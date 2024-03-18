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Политика

Сергей Кулаков: Наш долг был организовать голосование на приграничных участках в Псковской области

Что было сделано для того, чтобы на выборах президента РФ могли проголосовать граждане с прилегающих территорий Псковской области, рассказал заместитель председателя избирательной комиссии региона Сергей Кулаков в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

Сергей Кулаков: «Наш долг был организовать голосование на приграничных участках в Псковской области». Фото: ПАИ

«Избирательные комиссии при подготовке к проведению главных выборов в стране понимали, что наши избиратели, у которых нет регистрации на территории России, захотят проголосовать. Такой запрос был и будет. Избирательная система всей России подготовилась к этому запросу. На приграничных территориях, где есть погранпереходы, были мобильные избирательные участки для голосования. Это было похоже на выездное голосование, но с особенными условиями. На погранпереходах стояли низкопольные автобусы, которые максимально были приближены к избирательным участкам. Там были все необходимые атрибуты. Избирательные комиссии работали в максимально комфортных условиях: в автобусах были электричество, интернет, оргтехника. Всё было подготовлено на высшем уровне. Это отмечали все, кто приходил: и наблюдатели, и избиратели, и международные эксперты дали высокую оценку таким участкам», – сказал он.

Сергей Кулаков сообщил, что в первый день голосования он присутствовал в мобильном пункте в Печорском муниципальном округе. «При мне голосовало большое количество избирателей, которые ехали с той стороны. Мобильный пункт находился рядом со шлагбаумом. Но воспользовались им и те, кто был на этой стороне. Водители большегрузов также приходили и голосовали. Отмечу, что это было не просто необходимым и востребованным, это был наш долг – организовать такое голосование», – заключил он.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.

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Сергей Кулаков: Наш долг был организовать голосование на приграничных участках в Псковской области

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