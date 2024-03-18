Алексей Наумец: На избирательных участках псковские жёны поддержали своих супругов на СВО
На избирательных участках псковские жёны поддержали своих супругов на СВО, заявил член Совета Федерации РФ от Псковской области Алексей Наумец в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.
«Беспрецедентная обстановка, в которой проходили эти выборы, давление Запада только сплотили всех нас, – отметил сенатор. – И цифры явки об этом свидетельствуют».
Алексей Наумец добавил, что не сомневается в победе «с большим отрывом» действующего президента Владимира Путина.
«Я проехал по участкам, где голосовали военнослужащие, члены семей тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Мне было очень приятно видеть, что семьи таким образом пришли поддержать своих мужей, сыновей, братьев. Явка у нас в 76-й дивизии практически 98 %», – сообщил Алексей Наумец.
Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».
Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.
Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.
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Алексей Наумец: На избирательных участках псковские жёны поддержали своих супругов на СВО