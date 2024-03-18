Борис Елкин: Голосование на выборах президента РФ в Пскове прошло на высоком уровне
Голосование на выборах президента РФ в Пскове прошло на высоком уровне, заявил глава города Борис Елкин в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.
«У нас получилось создать праздничную атмосферу. Выборы выпали на замечательный праздник – на Масленую неделю. Это добавляло определённого антуража. Появилось воспоминание из прошлого, что выборы – это праздник. Мы создали эту атмосферу. Явка высокая, это приятно. Выборы у нас тоже прошли на высоком уровне. За три дня, в которые я проезжал город, эмоции только положительные. Думаю, что выборы прошли успешно», – отметил он.
Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».
Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.
Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.
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