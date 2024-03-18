Александр Козловский: Эти выборы можно назвать одним из главных политических событий не только сейчас, но и в ближайшие шесть лет

23:35, 17 марта 2024, ПАИ

О впечатлениях от проведения выборов президента РФ в Псковской области рассказал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

«У меня получилось объехать много районов. Я встречался с гражданами и партийцами. Судя по тому, что такая высокая явка и активность у жителей Псковщины, выборы можно назвать одним из главных политических событий не только сейчас, но и в ближайшие шесть лет. Никто не хотел быть равнодушным. Все хотели принять участие», – отметил он.

Александр Козловский также подчеркнул, что принять участие можно было любым удобным способом – прийти очно или проголосовать дистанционно. «Наш кандидат – это президент России Владимир Путин. Мы следим, как он набирает голоса. Хочу отметить, что есть беспрецедентная поддержка. Думаю, что когда мы подведём результаты в Псковской области, то они будут не хуже, чем по России», – выразил уверенность гость политического шоу.

На избирательных участках в Псковской области была праздничная атмосфера, заметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России». «Внутри участки были прекрасно оборудованы, были и детские места. Видел, как семьи приходили и голосовали, а дети в уголках занимались, рисовали, играли, а также им дарили шарики. Обстановка была праздничная», – заключил Александр Козловский.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.