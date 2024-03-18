Ирина Яковлева: Система ДЭГ будет использоваться в будущем, так как она доказала свою жизнеспособность

23:32, 17 марта 2024, ПАИ

Система ДЭГ будет использоваться в будущем, так как она доказала свою жизнеспособность, в том числе на фоне массовых кибератак. Об этом заявила член территориальной избирательной комиссии ДЭГ (Псковская область) Ирина Яковлева в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

«Это был дерзкий вызов со стороны недружественных стран, которые пытались атаковать систему [ДЭГ. – ПАИ]. Но тем не менее система справилась. Несмотря на то что были определённые сложности, она зарекомендовала себя как жизнеспособная. В любом случае эта система будет использоваться в будущем», – сказала Ирина Яковлева.

В прошлом году в территориальную избирательную комиссию ДЭГ заявлялось 24 субъекта РФ, в этом году – 28, заметила она. В Псковской области явка повысилась в этом году, составив 95 %.

«На фоне других субъектов Псковская область смотрелась достойно. Это говорит о большой работе, которую проделала комиссия. С задачами, которые стояли перед ней, справилась», – сказала спикер.

Ирина Яковлева также отметила, что у членов ТИК ДЭГ настроение в процессе выборов было прекрасным и бодрым. «Были готовы выполнять задачи, которые поставлены, проблем в работе комиссии не возникало», – заметила она.

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