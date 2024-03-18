Вице-спикер Псковского областного Собрания сравнил выборы с хирургией

23:56, 17 марта 2024, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, хирург Игорь Дитрих в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта, сравнил выборы с хирургией.

«У хирурга с опорой на все знания и изучение всевозможных наук приходит момент, когда в конкретный миг надо сделать тот или иной выбор. Часто от этого зависит жизнь пациента. На выборах тоже вовремя надо принять правильное решение, думая о будущей жизни нашей Родины, наших соотечественников. Если не совсем правильно сделать выбор, то да, жизнь будет продолжаться, но какого она будет качества – неизвестно», – подчеркнул Игорь Дитрих.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.