Михаил Ведерников: Цифры явки и результаты голосования оказались лучшими за всю новейшую историю Псковской области

00:31, 18 марта 2024, ПАИ

В совокупности цифры явки и результаты голосования за президента оказались лучшими за всю новейшую историю Псковской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 18 марта.

«Искренне всех благодарю, поздравляю с тем, что мы выбрали правильный путь. Абсолютно точно мы будем жить в прекрасной области, в нашей великой стране под руководством нашего национального лидера», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников поздравил жителей региона с благополучным окончанием главного политического события – выборов президента РФ. По его словам, кампания была непростая и проходила в сложных условиях.

«Хочу выразить благодарность всем, кто занимался подготовкой выборов и обеспечением безопасности: силовым ведомствам, членам избирательных комиссий. Отдельные слова благодарности – членам избирательных комиссий всех уровней. Ну и главная благодарность – жителям Псковской области, которые проголосовали. Это крайне важно. Это определяет путь, по которому страна будет развиваться в ближайшие шесть лет», – сказал губернатор.

В заключение он добавил, что псковичи проголосовали за заявления и предложения, которые Владимир Путин озвучил в послании Федеральному Собранию.

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.