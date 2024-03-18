На 66-м году жизни скончался бывший анестезиолог Псковской городской больницы

11:20, 18 марта 2024, ПАИ

На 66-м году жизни скончался бывший врач Псковской городской клинической больницы Константин Молвинских, сообщили ПАИ в комитете Псковской области по здравоохранению.

«Вся трудовая жизнь Константина Павловича, почти 40 лет, прошла в стенах Псковской городской больницы, - уточнили его коллеги. - Он работал врачом - анестезиологом-реаниматологом кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии. Для коллег он настоящий пример безграничной преданности и верности своей профессии, милосредия и мудрости».

Константин Молвинских был высококвалифицированным специалистом, грамотным, ответственным, добрым и отзывчивым, внимательным к людям человеком. Комитет по здравоохранению Псковской области выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам.

Прощание состоится 19 марта в морге Псковской городской клинической больницы в 11:00.