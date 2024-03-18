Эксклюзивную удочку за миллион рублей попытался ввезти дальнобойщик в Псковскую область из ЕС

12:49, 18 марта 2024, ПАИ

Сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области обнаружили у водителя микроавтобуса незадекларированную рыболовную снасть ручной работы. Цена такой удочки приближается к миллиону рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Въезжая из Евросоюза в Российскую Федерацию, гражданин заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Транспортное средство осмотрели таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Среди принадлежащих водителю вещей обнаружили удочку в разобранном виде и катушку для неё в индивидуальных упаковках. В футляр с удочкой были вложены два сертификата.

Мужчина пояснил, что рыболовную снасть приобрел в подарок своему родственнику за 120 евро. Чеков, подтверждающих стоимость покупки, при себе не имел. Таможенники назначили товароведческую экспертизу.

По заключению эксперта стоимость комплекта превышает 940 тысяч рублей. Удочка с катушкой изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).