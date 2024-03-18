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Около 20 медалей выиграли спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по кикбоксингу

Около 20 наград завоевали спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в разделах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». Соревнования прошли в Череповце с 14 по 17 марта, сообщили ПАИ в спортшколах «Мастер» и «Экспресс», а также в Псковской федерации тхэквондо ИТФ.

Воспитанники спортшколы «Экспресс» под руководством Сергея Москалёва смогли завоевать 12 золотых наград. Фото: спортшкола «Экспресс»

Воспитанники спортшколы «Экспресс» под руководством Сергея Москалёва смогли завоевать 12 золотых наград. Лучшими стали Максим Волченков, Илья Семёнов, Артём Шедченков, Анастасия Федюкова, Виктория Табанакова, Дарина Петрова, Елизавета Шуднева и Вероника Прокошенко. Также бронзу взяли Даниил Речкин и Вероника Прокошенко.

Два золота смогли взять спортсмены Псковской федерации тхэквондо ИТФ Севастьян Андреев и Антон Андреев.

Два золота смогли взять спортсмены Псковской федерации тхэквондо ИТФ. Фото: Псковская федерация тхэквондо ИТФ

Ярослав Греков стал единственным представителем псковской спортшколы «Мастер», кто смог завоевать золотую награду. Также серебро взяли Лев Иванов и Георгий Сладковский, а бронзовой медали удостоился Назар Смелов.

Четыре награды на счету псковичей. Фото: спортшкола «Мастер»

Отметим, что лучшие спортсмены представят Псковскую область на первенстве России, которое пройдёт в Дагестане.

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