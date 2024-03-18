Около 20 медалей выиграли спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по кикбоксингу

14:58, 18 марта 2024, ПАИ

Около 20 наград завоевали спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу в разделах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». Соревнования прошли в Череповце с 14 по 17 марта, сообщили ПАИ в спортшколах «Мастер» и «Экспресс», а также в Псковской федерации тхэквондо ИТФ.

Воспитанники спортшколы «Экспресс» под руководством Сергея Москалёва смогли завоевать 12 золотых наград. Лучшими стали Максим Волченков, Илья Семёнов, Артём Шедченков, Анастасия Федюкова, Виктория Табанакова, Дарина Петрова, Елизавета Шуднева и Вероника Прокошенко. Также бронзу взяли Даниил Речкин и Вероника Прокошенко.

Два золота смогли взять спортсмены Псковской федерации тхэквондо ИТФ Севастьян Андреев и Антон Андреев.

Ярослав Греков стал единственным представителем псковской спортшколы «Мастер», кто смог завоевать золотую награду. Также серебро взяли Лев Иванов и Георгий Сладковский, а бронзовой медали удостоился Назар Смелов.

Отметим, что лучшие спортсмены представят Псковскую область на первенстве России, которое пройдёт в Дагестане.

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