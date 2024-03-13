Псковская область вошла в топ-5 производителей сапог в России

23:14, 18 марта 2024, ПАИ

Псковская область заняла третье место по производству сапог в России. По итогам прошлого года в регионе было изготовлено 2,5 млн пар, сообщили ПАИ в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак».

Первое место заняла Москва (4,7 млн пар), второе – Московская область (3,2 млн пар). В пятёрку лидеров также вошли Ставропольский край (1,3 млн пар) и Астраханская область (1,2 млн пар).

В 2023 году в Псковской области изготовили на 13 % пар сапог больше, чем годом ранее. Вместе с ростом производства вырос и спрос – за прошлый год продажи сапог выросли на 28 %. В то же время цены на обувь практически не изменились (2309 рублей – в 2022 году, 2285 рублей – в 2023 году).

Ранее сообщалось, что в Псковской области в 3,5 раза выросли продажи умных колонок.