«Снизьте градус эмоций»: псковичам дали советы, как грамотно инвестировать

16:31, 13 июля 2026, ПАИ

Советы, как грамотно начать инвестировать средства, дала брокер коммерческой недвижимости, специалист по финансовой грамотности Юлия Ростовская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 июля.

«Первое, что нужно сделать, – это отключить свою жадность и снизить градус эмоций, второе – важно понимать, что прежде чем инвестировать, нужно сначала заработать», – отметила она и обратила внимание, что сфера инвестиций требует определённой подготовки и квалификации.

По словам эксперта, инструментов в настоящий момент очень много, и самое главное – наметить для себя конкретные цели. Это может быть желание разобраться в теме криптовалюты, трейдерстве или просто заработать.

«Если мы идём в инвестиции, то на какой-то срок эти деньги замораживаем, потому что они должны работать. И в случае, когда возникает ситуация, что эти средства будут нужны, мы их вытаскиваем из инвестиций и тем самым теряем прибыль», – назвала одну из главных ошибок новичков Юлия Ростовская.

Гостья эфира заявила, что безопасных инвестиций на сегодняшний день нет, всё меняется слишком быстро, и необходимо рассчитывать риски, сканировать информационное пространство. В связи с этим перед тем как инвестировать, лучше заранее продумать определённый план действий и риск-профиль (это характеристика инвестора, которая отражает его готовность принимать на себя финриски, а также его психологическую реакцию на колебания рынка).