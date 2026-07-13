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Экономика

Финансовую грамотность для предпринимателей обсудят в программе «Бизнес-ланч»

Брокер коммерческой недвижимости, специалист по финансовой грамотности Юлия Ростовская станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 июля.

Иллюстрация: ПАИ

Почему смешивание личных и бизнес-финансов – главная ошибка предпринимателя? Как заставить деньги работать на вас, а не наоборот? Какие пять финансовых привычек изменят жизнь любого человека? Что сегодня интереснее: банковский вклад или инвестиции? Когда стоит задуматься о создании капитала?

Об этом и многом другом с экспертом поговорят ведущие программы Сергей Пакреев и Анастасия Иванова.

«Бизнес-ланч» выйдет в эфир «Серебряного дождя» (88.3 FM) в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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