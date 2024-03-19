Пятидневный отдых в Калининграде на майские обойдётся псковичам в 32 тысячи рублей

08:10, 19 марта 2024, ПАИ

Эксперты назвали города, в которых российские туристы забронировали больше всего апартаментов на майские праздники, и рассказали о ценах на краткосрочную аренду жилья, сообщает Суточно.ру.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заказы с датами заездов с 28 апреля по 9 мая и выяснили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая – 4,4 тысячи рублей.

Самые востребованные направления - Санкт-Петербург, Казань и Минск. Также в число популярных входят Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.

Дешевле всего из перечисленных городов аренда стоит в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. За апартаменты в Москве туристы платили в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.

Билет на самолет из Пскова в Калининград в начале мая обойдется в 7 тысяч рублей, до Минеральных Вод (в часе езды от Кисловодска) - в 8 тысяч.

Таким образом, пятидневный отдых, например, в Калининграде на майские обойдётся псковичам примерно в 32 тысячи рублей: 18 тысяч - аренда квартиры на 5 суток и 14 тысяч - авиабилеты туда и обратно.

