Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пятидневный отдых в Калининграде на майские обойдётся псковичам в 32 тысячи рублей

Эксперты назвали города, в которых российские туристы забронировали больше всего апартаментов на майские праздники, и рассказали о ценах на краткосрочную аренду жилья, сообщает Суточно.ру.

Фото: ПАИ

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заказы с датами заездов с 28 апреля по 9 мая и выяснили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая – 4,4 тысячи рублей.

Самые востребованные направления - Санкт-Петербург, Казань и Минск. Также в число популярных входят Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.

Дешевле всего из перечисленных городов аренда стоит в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. За апартаменты в Москве туристы платили в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.

Билет на самолет из Пскова в Калининград в начале мая обойдется в 7 тысяч рублей, до Минеральных Вод (в часе езды от Кисловодска) - в 8 тысяч.

Таким образом, пятидневный отдых, например, в Калининграде на майские обойдётся псковичам примерно в 32 тысячи рублей: 18 тысяч - аренда квартиры на 5 суток и 14 тысяч - авиабилеты туда и обратно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2024

В Псковской области ожидается туман с видимостью менее 500 метров
19 марта 2024

Пятидневный отдых в Калининграде на майские обойдётся псковичам в 32 тысячи рублей
19 марта 2024

О мытарствах спектакля в Великолукском театре в середине 1950-x рассказали в псковском архиве
18 марта 2024

Кровельные ограждения устанавливают на колокольне Псковского кремля
18 марта 2024

Михаил Ведерников увеличил стипендии для студентов-медиков
18 марта 2024

Фестиваль «Русская весна» в Пскове
18 марта 2024

20 псковичей стали жертвами мошенников
18 марта 2024

Автопробегом отметили в Печорах 10-летие со дня воссоединения Крыма с Россией

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...