В Псковской области ожидается туман с видимостью менее 500 метров

08:41, 19 марта 2024, ПАИ

В Псковской области ожидается туман с видимостью менее 500 метров, прдупреждают в региональном ГУ МЧС.

«В 6:35 от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном явлении: утром по южным районам Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», - уточнили в ведомстве.