В Псковской области ожидается туман с видимостью менее 500 метров
В Псковской области ожидается туман с видимостью менее 500 метров, прдупреждают в региональном ГУ МЧС.
«В 6:35 от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном явлении: утром по южным районам Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», - уточнили в ведомстве.
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