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Стратегическая сессия по работе с несовершеннолетними и защите их прав проходит в ПсковГУ

Стратегическая сессия «Организация комплексной профилактической работы с несовершеннолетними и защита их прав: вопросы межведомственного взаимодействия» проходит в ПсковГУ сегодня, 19 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Стратегическая сессия по работе с несовершеннолетними и защите их прав проходит в ПсковГУ. Фото здесь и далее: ПАИ

С приветственным словом обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«У нас есть одна очень важная задача – сохранить, сберечь и помочь в развитии нашим детям, которые так в этом нуждаются. Я приветствую всех участников, которые собрались здесь в рамках годовой стратегической сессии под предводительством университета, с участием федеральных экспертов, при поддержке Министерства просвещения и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. От имени Михаила Юрьевича желаю нам всем успешной работы, получения новых знаний, навыков, умений и, конечно, тех самых новых инструментов, которые нам необходимы для того, чтобы справиться со всеми проблемами, которые есть у наших детей», – сказала она.

Кроме того, на открытии зачитали приветственный адрес директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Ларисы Фальковской.

«От лица министерства приветствую участников и организаторов стратегической сессии. Безопасность, здоровье, профилактика преступлений среди несовершеннолетних – это одни из векторов государственной политики», – говорится в приветственном адресе.

Одним из главных условий успешной практики в этом направлении является работа и взаимодействие комиссий по защите несовершеннолетних, подчеркнула Лариса Фальковская.

Также к участникам сессии обратилась уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Спасибо нашему университету, который выработал программу нашей стратегической сессии, чтобы мы посмотрели на нашу работу под другим углом», – подчеркнула она.

Стратегическая сессия проходит в рамках программы повышения квалификации, которая направлена на повышение эффективности межведомственных взаимодействий в работе всех субъектов профилактики по защите прав несовершеннолетних, обеспечение более благоприятного существования семей, попавших в трудную жизненную и социально опасную ситуацию.

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