Девятиклассник из Острова Кирилл Сула побил рекорд по пятёркам в акции «Губернаторский дневник»

13:33, 19 марта 2024, ПАИ

Ученик 9-го класса Островской гимназии Кирилл Сула одержал победу среди 8-11 классов в акции «Губернаторский дневник» за осень. Девятиклассник заработал 349 пятерок. Кирилл участвует в акции впервые. Как только узнал, что можно попасть на чаепитие к губернатору, еще больше и активнее стал работать на уроках, чтобы получить побольше пятерок. К слову, Кирилл набрал рекордное число пятерок за осень.

На отлично школьник учится с первого класса. За все девять лет у него не было ни одной итоговой четверки. Он единственный отличник в классе из 22 человек. Когда ребята узнали, что Кирилл стал победителем акции, поддержали и поздравили с победой.

Ответственно Кирилл подходит ко всем урокам, но больше всего ему нравятся информатика, физика, математика. Дополнительное образование и увлечения девятиклассника тоже связаны с точными науками и технологиями: программированием, рисованием и робототехникой.

Школьник участвует в олимпиадах и конкурсах. Например, недавно он занял третье место в отборе на Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее». Под руководством школьного наставника он разработал усилитель звуковой частоты на лампах «Студийный». С этим проектом Кирилл отправится в Москву на форум, который пройдет с 25 по 29 марта.

Несмотря на юный возраст Кирилла, родители уже сейчас обращаются к нему за помощью. «В плане программирования он у нас на первом месте. Всегда поможет, подскажет, какие-то программы загрузит, переделает, переустановит, если надо», – говорит мама школьника Олеся Николаевна.

А в апреле школьника из Острова ждут на Всероссийской олимпиаде по математике, туда он тоже прошёл, выдержав немалую конкуренцию со школьниками всей страны. И конечно же, он является призёром школьных, муниципальных этапов различных олимпиад.

На подготовку уроков у Кирилла уходит ежедневно от двух до трех часов, но несмотря на это юноша является волонтером и участвует в организации различных добрых дел. Портфолио Кирилла с грамотами и сертификатами за девять школьных лет имеет внушительный размер.

Школьник из Острова уже выбрал будущее профессиональное направление. После 11-го класса он намерен получить качественное техническое образование и стать инженером, инженером-программистом либо специалистом информационной безопасности. Кирилл хотел бы поступить в Санкт-Петербургский электротехнический университет или Московский государственный технический университет.

Читает Кирилл в основном литературу по программе или бизнес-литературу. Например, недавно заинтересовался инвестированием и в целом финансовой грамотностью.

При всей загруженности учебой у старшеклассника остаётся время на то, чтобы погулять с друзьями или сходить на какое-то мероприятие. Иногда даже удается побездельничать. Хотя такое, как признается школьник, случается совсем нечасто и в основном на каникулах. В домашних делах Кирилл тоже принимает участие: уборка или посидеть с младшей сестрой – нередкие для него занятия.

«Мы стараемся растить личности, поэтому всегда даем детям выбор, прислушиваемся. У нас нет требования учиться только на отлично. Кирилл всегда сам стремился к этому, старался, ему это интересно. Мы поддерживаем со своей стороны, немножко направляем, подсказываем, аккуратно корректируем», – отвечает мама школьника на вопрос, как вырастить целеустремленного школьника.

А ребятам, которые участвуют в акции «Губернаторский дневник», Кирилл Сула посоветовал не сдаваться, никогда не расстраиваться: «Ошибки бывают у всех. Не всегда получается побеждать. Главное, что ты участвуешь в этом. Ну и нужно больше все равно отдыхать, потому что, когда ты нагружен постоянно, это тоже плохо».

Осенний рейтинг участников «Губернаторского дневника» среди школьников 5-9 классов выстроился от 42 отличных оценок до 349. Бланки с оценками за осень прислали около 60 ребят средней школы.

Сейчас активно идет сбор заявок с пятерками за зиму. Бланки мы собираем до 25 марта включительно. Скачать бланк для заполнения можно здесь, а прикрепить свои оценки необходимо в электронную форму по ссылке.

«Уважаемые участники конкурса «Губернаторский дневник»! От «Альфа-банка» и от себя лично поздравляю победителя конкурса – Кирилла Сулу. 349 пятёрок – это высокий и ценный результат работы Кирилла, к которому важно стремиться. Желаю всем участникам конкурса целеустремленности, трудолюбия и терпения. У вас всё обязательно получится, ваши победы ждут вас впереди», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

Напомним, что принять участие в акции «Губернаторский дневник» может любой школьник региона. В зачёт берутся только пятёрки из журнала. Главный приз и событие акции – чаепитие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Официальным партнёром акции «Губернаторский дневник – 2023/2024» является «Альфа-банк».

Реклама. АО «Альфа-банк». ИНН 7728168971.