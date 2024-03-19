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Общество

Девятиклассник из Острова Кирилл Сула побил рекорд по пятёркам в акции «Губернаторский дневник»

Ученик 9-го класса Островской гимназии Кирилл Сула одержал победу среди 8-11 классов в акции «Губернаторский дневник» за осень. Девятиклассник заработал 349 пятерок. Кирилл участвует в акции впервые. Как только узнал, что можно попасть на чаепитие к губернатору, еще больше и активнее стал работать на уроках, чтобы получить побольше пятерок. К слову, Кирилл набрал рекордное число пятерок за осень.

У Кирилла Сулы за девять лет учебы не было ни одной итоговой четвёрки. Фото здесь и далее: предоставлены героем публикации

На отлично школьник учится с первого класса. За все девять лет у него не было ни одной итоговой четверки. Он единственный отличник в классе из 22 человек. Когда ребята узнали, что Кирилл стал победителем акции, поддержали и поздравили с победой.

Ответственно Кирилл подходит ко всем урокам, но больше всего ему нравятся информатика, физика, математика. Дополнительное образование и увлечения девятиклассника тоже связаны с точными науками и технологиями: программированием, рисованием и робототехникой.

Школьник участвует в олимпиадах и конкурсах. Например, недавно он занял третье место в отборе на Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее». Под руководством школьного наставника он разработал усилитель звуковой частоты на лампах «Студийный». С этим проектом Кирилл отправится в Москву на форум, который пройдет с 25 по 29 марта.

Несмотря на юный возраст Кирилла, родители уже сейчас обращаются к нему за помощью. «В плане программирования он у нас на первом месте. Всегда поможет, подскажет, какие-то программы загрузит, переделает, переустановит, если надо», – говорит мама школьника Олеся Николаевна.

Под руководством школьного наставника девятиклассник разработал усилитель звуковой частоты на лампах «Студийный»

А в апреле школьника из Острова ждут на Всероссийской олимпиаде по математике, туда он тоже прошёл, выдержав немалую конкуренцию со школьниками всей страны. И конечно же, он является призёром школьных, муниципальных этапов различных олимпиад.

На подготовку уроков у Кирилла уходит ежедневно от двух до трех часов, но несмотря на это юноша является волонтером и участвует в организации различных добрых дел. Портфолио Кирилла с грамотами и сертификатами за девять школьных лет имеет внушительный размер.

Школьник из Острова уже выбрал будущее профессиональное направление. После 11-го класса он намерен получить качественное техническое образование и стать инженером, инженером-программистом либо специалистом информационной безопасности. Кирилл хотел бы поступить в Санкт-Петербургский электротехнический университет или Московский государственный технический университет.

Школьник из Острова участвует в общественной жизни

Читает Кирилл в основном литературу по программе или бизнес-литературу. Например, недавно заинтересовался инвестированием и в целом финансовой грамотностью.

При всей загруженности учебой у старшеклассника остаётся время на то, чтобы погулять с друзьями или сходить на какое-то мероприятие. Иногда даже удается побездельничать. Хотя такое, как признается школьник, случается совсем нечасто и в основном на каникулах. В домашних делах Кирилл тоже принимает участие: уборка или посидеть с младшей сестрой – нередкие для него занятия.

«Мы стараемся растить личности, поэтому всегда даем детям выбор, прислушиваемся. У нас нет требования учиться только на отлично. Кирилл всегда сам стремился к этому, старался, ему это интересно. Мы поддерживаем со своей стороны, немножко направляем, подсказываем, аккуратно корректируем», – отвечает мама школьника на вопрос, как вырастить целеустремленного школьника.

А ребятам, которые участвуют в акции «Губернаторский дневник», Кирилл Сула посоветовал не сдаваться, никогда не расстраиваться: «Ошибки бывают у всех. Не всегда получается побеждать. Главное, что ты участвуешь в этом. Ну и нужно больше все равно отдыхать, потому что, когда ты нагружен постоянно, это тоже плохо».

Участникам акции «Губернаторский дневник» Кирилл Сула посоветовал не сдаваться, никогда не расстраиваться

Осенний рейтинг участников «Губернаторского дневника» среди школьников 5-9 классов выстроился от 42 отличных оценок до 349. Бланки с оценками за осень прислали около 60 ребят средней школы.

Сейчас активно идет сбор заявок с пятерками за зиму. Бланки мы собираем до 25 марта включительно. Скачать бланк для заполнения можно здесь, а прикрепить свои оценки необходимо в электронную форму по ссылке.

Ирина Баранова поздравила школьника с победой! Фото: ПАИ

«Уважаемые участники конкурса «Губернаторский дневник»! От «Альфа-банка» и от себя лично поздравляю победителя конкурса – Кирилла Сулу. 349 пятёрок – это высокий и ценный результат работы Кирилла, к которому важно стремиться. Желаю всем участникам конкурса целеустремленности, трудолюбия и терпения. У вас всё обязательно получится, ваши победы ждут вас впереди», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

Напомним, что принять участие в акции «Губернаторский дневник» может любой школьник региона. В зачёт берутся только пятёрки из журнала. Главный приз и событие акции – чаепитие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Официальным партнёром акции «Губернаторский дневник – 2023/2024» является «Альфа-банк».

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