В полуфабрикатах псковского производителя обнаружили бактерии сальмонеллы
В продукции «крылышко цыплят-бройлеров, охлаждённое», произведённой на одной из псковских птицефабрик, обнаружили бактерии сальмонеллы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Лабораторные исследования показали, что продукция птицефабрики не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и может нанести вред здоровью человека.
Управление Россельхознадзора вынесло предостережение производителю, заключили в пресс-службе.
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