В полуфабрикатах псковского производителя обнаружили бактерии сальмонеллы

15:51, 19 марта 2024, ПАИ

В продукции «крылышко цыплят-бройлеров, охлаждённое», произведённой на одной из псковских птицефабрик, обнаружили бактерии сальмонеллы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Лабораторные исследования показали, что продукция птицефабрики не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и может нанести вред здоровью человека.

Управление Россельхознадзора вынесло предостережение производителю, заключили в пресс-службе.