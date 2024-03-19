Лидер групп «Зимовье зверей» и «Сердолик» проведёт творческую встречу в Пушкинских Горах

12:55, 19 марта 2024, ПАИ

Всемирный день поэзии, 21 марта, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» отметят творческим вечером Константина Арбенина – музыканта, актёра и писателя. Он создатель и лидер групп «Зимовье зверей» и «Сердолик». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Автор прозаических и поэтических сочинений (повесть «Король жил в подвале», роман-сказка «Иван, Кощеев сын», роман в тезисах «Дон Гуан как зеркало мировой революции», детская повесть «Тараканьими тропами», поэма в фрагментах «Мой Пушкин», многое другое) выступит в Пушкинском заповеднике с авторской программой.

В музее уточнили, что сценарий вечера специально подготовлен для «Михайловского», где в последний раз Константин с женой Александрой побывали в декабре прошлого года, на II фестивале анимации и литературы «Пушкин и…». В программу предстоящего выступления музыкант включил старые и новые песни и стихи, интермедии и фрагменты из музыкальных спектаклей. А ещё он обещал рассказать о своём понимании поэзии и ещё раз вспомнить со своими слушателями поэму «Пушкин мой».

Творческий вечер Константина Арбенина 21 марта пройдёт в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начнут встречу в 18:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.