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Общество

Стали известны победители розыгрыша в шоу «Ночь выборов – 2024»

Итоги розыгрыша, который прошёл в псковском госмедиахолдинге во время главного политического события года – «Ночи выборов – 2024», огласил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сегодня, 19 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Объявление победителей розыгрыша
    Фото: ПАИ
  • Объявление победителей розыгрыша
    Фото: ПАИ
  • Объявление победителей розыгрыша
    Фото: ПАИ
  • Объявление победителей розыгрыша
    Фото: ПАИ
  • Объявление победителей розыгрыша
    Фото: ПАИ
  • Объявление победителей розыгрыша
    Фото: ПАИ

Самые точные предсказания итогов выборов президента России на территории Псковской области сделали вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и депутат Печорского окружного Собрания Игорь Романов.

  • Победители розыгрыша
    Фото: ПАИ
  • Победители розыгрыша
    Фото: ПАИ
  • Победители розыгрыша
    Фото: ПАИ

Суть розыгрыша заключалась в том, что экспертам предлагалось расставить в бланке итоговые проценты напротив фамилий кандидатов, а после этого опустить листовки в ящик для бюллетеней.

Напомним, что все победители получат специальный мерч от «Ночи выборов – 2024».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

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