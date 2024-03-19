Стали известны победители розыгрыша в шоу «Ночь выборов – 2024»

15:37, 19 марта 2024, ПАИ

Итоги розыгрыша, который прошёл в псковском госмедиахолдинге во время главного политического события года – «Ночи выборов – 2024», огласил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сегодня, 19 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Самые точные предсказания итогов выборов президента России на территории Псковской области сделали вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и депутат Печорского окружного Собрания Игорь Романов.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Суть розыгрыша заключалась в том, что экспертам предлагалось расставить в бланке итоговые проценты напротив фамилий кандидатов, а после этого опустить листовки в ящик для бюллетеней.

Напомним, что все победители получат специальный мерч от «Ночи выборов – 2024».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.