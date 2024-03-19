Стали известны победители розыгрыша в шоу «Ночь выборов – 2024»
Итоги розыгрыша, который прошёл в псковском госмедиахолдинге во время главного политического события года – «Ночи выборов – 2024», огласил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сегодня, 19 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Самые точные предсказания итогов выборов президента России на территории Псковской области сделали вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и депутат Печорского окружного Собрания Игорь Романов.
Суть розыгрыша заключалась в том, что экспертам предлагалось расставить в бланке итоговые проценты напротив фамилий кандидатов, а после этого опустить листовки в ящик для бюллетеней.
Напомним, что все победители получат специальный мерч от «Ночи выборов – 2024».
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