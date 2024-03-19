Месячник по благоустройству проходит в Великих Луках

17:29, 19 марта 2024, ПАИ

Месячник по благоустройству начался в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Коммунальные службы приступили к уборке мусора и песко-соляной смеси с тротуаров и дорог, к очистке газонов от листвы, санитарной обрезке деревьев в скверах и на общественных территориях.

Принять участие в уборке может любой желающий. Для организации субботника, предоставления инвентаря и вывоза мусора необходимо обратиться в Управление ЖКХ Великих Лук по телефонам: 3-72-51 или 3-02-08 или на электронную почту ugkh@vluki.reg60.ru.