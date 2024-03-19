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Практику Островского района по сопровождению инвестпроектов изучат муниципалитеты Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главой Островского района Дмитрием Быстровым обсудил участие муниципалитета в первой Всероссийской муниципальной премии «Служение», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Практику Островского района по сопровождению инвестпроектов изучат муниципалитеты Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поздравил Дмитрия Быстрова и его команду с высоким результатом. Он отметил, что из 19 тысяч заявок Островский район вошёл в сотню победителей. Кроме того, глава региона сообщил, что даст поручение муниципалитетам Псковской области изучить опыт Островского района. «Результат есть, он идёт на пользу району и его жителям», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Высокой оценки удостоен семилетний опыт сопровождения инвесторов и инвестпроектов, которые реализуются на территории Островского района, рассказал Дмитрий Быстров. По его словам, район предоставляет инвесторам кураторство в виде административного и технического сопровождения, поддержку в решении земельных вопросов и посредничество при обращении в областное правительство и региональные комитеты.

Сейчас в сопровождении команды Островского района одновременно девять инвестиционных проектов, суммарный объём инвестиций – свыше 400 миллионов рублей. Мероприятия поспособствуют созданию в районе порядка 300 новых рабочих мест.

Кроме того, Михаил Ведерников предложил Дмитрию Быстрову проработать с наиболее крупными инвесторами вопрос улучшения жилищных условий сотрудников администрации Островского района.

Напомним, во Всероссийской муниципальной премии «Служение» Островский район вошёл в топ-100 финалистов. За 2021-2023 годы в муниципалитете завершены пять инвестиционных проектов с общим бюджетом более 150 миллионов рублей и создано около 70 рабочих мест.

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