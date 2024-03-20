В Пскове увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, эйчары и врачи

08:58, 20 марта 2024, ПАИ

В Пскове менеджеры по маркетингу, специалисты по персоналу и врачи на собеседованиях чувствуют себя максимально уверенно, следует из данных опроса SuperJob.

Среднестатистический пскович определил свой уровень уверенности на интервью при трудоустройстве на 4,1 балла из 5. Уровень уверенности в себе как специалисте растет с возрастом и увеличением размера доходов опрошенных.

Среди представителей распространенных профессиональных групп увереннее всего на собеседованиях ощущают себя маркетологи (4,1 балла), врачи и эйчары (по 4 балла). Менее других уверены в себе дизайнеры (3,4 балла), секретари и операторы кол-центров (по 3,3 балла).