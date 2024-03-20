Google и Apple могут отключить смартфоны в России на базе Android и iOS

09:37, 20 марта 2024, ПАИ

Apple и Google могут отключить в России смартфоны на базе iOS и Android, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

Для реализации этого могут использовать механизм блокировки краденых устройств. Причём у Apple этот механизм более совершенный, чем у Google. Однако пользователи и там и там могут столкнуться с проблемами – Apple нельзя будет воспользоваться, так как все данные будут утеряны, а со смартфонов Android можно будет извлечь данные даже в случае блокировки, но нужна будет перепрошивка.

Но Apple и Google вряд ли пойдут на это, поскольку в их лицензионных соглашениях не сказано, для какой страны устройство произведено, а ещё такое решение может грозить судебными исками и ударом по репутации. Кроме того, в России есть иностранцы, которых сложно будет отделить от россиян и которые пользуются смартфонами на iOS и Android, заключили эксперты.