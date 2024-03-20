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Великолучанин стал призёром всероссийского турнира по таврелям

Великолучанин Илья Малашкин стал серебряным призёром всероссийского турнира по таврелям памяти заслуженного тренера России Омарова А. Н. Состязания прошли в Москве 17 марта, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

Великолучанин стал призёром всероссийского турнира по таврелям. Фото: Федерация таврелей Псковской области

В соревнованиях приняли участие 36 таврелистов, которые разыграли призы по швейцарской системе в девять туров с контролем времени в семь минут и тремя секундами добавления на ход.

Псковскую область представляли великолукские спортсмены Илья Малашкин, Лев и Михаил Николаевы.

Илья Малашкин уступил только в одной партии гроссмейстеру Юрию Долженкову и занял второе место по дополнительным показателям.

Михаил Николаев заработал пять очков и занял 14 место, а Лев Николаев четыре раза одержал победу и расположился на 21 строчке таблицы.

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