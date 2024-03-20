Капремонт начался в Адворицком доме культуры Псковского района

12:45, 20 марта 2024, ПАИ

Капитальный ремонт начался в Адворицком доме культуры Псковского района. Он проводится в рамках президентского нацпроекта «Культура», сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

В ходе работ предстоит заменить кровлю, полы, потолки, окна, двери, отремонтировать фасад и внутреннюю отделку здания.

Кроме этого, на средства районного бюджета в здании оборудуют санузел, а на средства, выделенные правительством Псковской области, обновят материально-техническую базу.

В настоящее время также обсуждается дизайн-проект отделки дома культуры, в соответствии с которым на селе появится современное, красивое и комфортное для посетителей учреждение культуры.