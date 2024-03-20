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Общество

Капремонт начался в Адворицком доме культуры Псковского района

Капитальный ремонт начался в Адворицком доме культуры Псковского района. Он проводится в рамках президентского нацпроекта «Культура», сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Капремонт начался в Адворицком доме культуры Псковского района. Фото здесь и далее предоставили в администрации Псковского района

В ходе работ предстоит заменить кровлю, полы, потолки, окна, двери, отремонтировать фасад и внутреннюю отделку здания.

Кроме этого, на средства районного бюджета в здании оборудуют санузел, а на средства, выделенные правительством Псковской области, обновят материально-техническую базу.

В настоящее время также обсуждается дизайн-проект отделки дома культуры, в соответствии с которым на селе появится современное, красивое и комфортное для посетителей учреждение культуры.

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