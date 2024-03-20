Великолучанин ограбил магазин электроники

14:29, 20 марта 2024, ПАИ

Житель Великих Лук ограбил магазин электроники, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

В январе мужчина похитил из магазина электроники и бытовой техники, расположенного на улице Некрасова в Великих Луках, картридж и три карты памяти. Причинённый ущерб составил 5 700 рублей.

33-летний неработающий, ранее судимый великолучанин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее домушник в Великих Луках украл микроволновку и сковородки.