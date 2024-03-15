Микроволновку и сковородки украл домушник в Великих Луках

16:21, 15 марта 2024, ПАИ

Великолучанин подозревается в квартирной краже, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

В феврале неизвестный разбил окно в квартиру на улице Гоголя в Великих Луках, проник туда и украл сковородки, кастрюли, дуршлаг и микроволновую печь. Причинённый ущерб составил 12 500 рублей.

В краже подозревается ранее судимый 24-летний великолучанин, он дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято, возбуждено уголовное дело.