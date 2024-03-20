Торжественный приём семей, принявших на воспитание детей, проходит в Пскове

15:02, 20 марта 2024, ПАИ

Торжественный приëм семей, принявших на воспитание детей, проходит в правительстве Псковской области сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы ежегодно проводим большое количество мероприятий для наших активных семей. Сегодня встречаемся с семьями, чьи дети стали победителями творческих конкурсов. Рад, что с каждым годом таких семей становится всё больше», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В прошлом году количество детей, которые обрели семью, увеличилось в два раза, отметил губернатор.

Многодетные семьи, семьи, которые принимают на воспитание детей, – пример для остальных. «Это особенно важно для молодых родителей, которые ещё думают завести ребёнка. Спасибо также за ваш вклад в патриотическое воспитание. Вы воспитываете детей настоящими патриотами, защитниками нашего Отечества», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что мероприятие проходит в Год семьи – и это ещё один повод уделить внимание тем, кто в нём нуждается. В прошлом году был принят ещё один пакет мер поддержки для женщин до 25 лет, которые решили стать мамами, отметил он. «Также будут и новые меры поддержки семей, как анонсировал президент России Владимир Путин. Благодаря поддержке главы государства появляется всё больше возможностей для реализации. Призываю все семьи Псковской области принимать участие в конкурсах, так как мы всё больше улучшаем условия. Желаю, чтобы ваши дети, воспитанники и внуки радовали вас своими успехами», – сказал глава региона.

Далее губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил семьям благодарственные письма и памятные плакетки победителям творческого конкурса, проведённого комитетом по социальной защите Псковской области.

Во время торжественного приёма Михаил Ведерников сообщил, что будет справедливо на этом конкурсе не ограничиваться благодарственными письмами, но и предоставить победителям сертификаты на 500 тысяч рублей, чтобы дети могли купить всё, что необходимо для развития своих талантов. Все четыре победителя конкурса на приеме получили такие сертификаты.

«Выражаю большую благодарность, что в таком графике работы вы, Михаил Юрьевич, находите время, чтобы встретиться с нашими детьми. Спасибо вам большое», – поблагодарила губернатора от имени всех семей Надежда Трофимова из Островского района. Она является опекуном своей внучки Юли.