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Цикл моноспектаклей «Здравствуй, племя младое, незнакомое» пройдёт в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на цикл лекций-моноспектаклей «Здравствуй, племя младое, незнакомое». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Виктор Березин. «А. С. Пушкин. Отдых» (1980). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Выступления подготовил и проведёт петербургский актёр, мастер художественного слова, лауреат международного конкурса «Овации» Михаил Драгунов, чьи арт-экскурсии по садам и паркам, а также по окрестностям мемориальных усадеб в составе Пушкинского заповедника пользуются большой популярностью у посетителей Святогорья.

Первая из лекций нового цикла – «Вновь я посетил…» – состоится уже 22 марта. Актёр планирует рассказать своим слушателям о «Пушкинском уголке» – о создании музея в псковских пушкинских местах, о его хранителях, о юбилейных торжествах.

Ещё четыре беседы запланированы на апрель и пять – на май. Речь в них пойдёт о современниках и друзьях поэта, о насельниках Михайловского, Тригорского и Петровского, о трагедии «Борис Годунов» и о романе в стихах «Евгений Онегин», центральные главы которого Пушкин создавал здесь, в родовом имении, «списывая» портреты своих персонажей со своих деревенских соседей.

В своих лекциях Михаил Драгунов во множестве использует произведения Александра Пушкина – целиком или фрагментарно, а ещё поэтические и прозаические сочинения Николая Языкова, Василия Жуковского, Гавриила Державина, Фёдора Достоевского, новеллы Семёна Гейченко, статьи и эссе Валентина Непомнящего и Валентина Курбатова, архивные документы.

Полное расписание лекций-моноспектаклей из цикла «Здравствуй, племя младое, незнакомое» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий» на март. Потенциальных зрителей просят обратить особое внимание, что выступления Михаила Драгунова пройдут в Пскове в Центре туризма и творческих индустрий (улица Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство Пушкинского заповедника.

Возрастные ограничения для зрительской аудитории не предусмотрены.

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