Около 150 спальных мешков и 50 носилок удалось собрать для псковских бойцов СВО за сутки

17:21, 20 марта 2024, ПАИ

Около 150 спальных мешков и 50 носилок удалось собрать Региональному ресурсному центру добровольчества для псковских военнослужащих за сутки. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель ресурсного центра Алеся Михачёва.

«Мы отправили порядка 150 спальников и 50 носилок, у нас был срочный запрос. Его собрали за сутки и уже отправили. Сбор был объявлен 18 марта, и к вечеру закрыли», – отметила она.

Сбор носилок удалось закрыть благодаря управлению Федерального казначейства по Псковской области, завод «Авар» передал необходимые спальные мешки.

Вещи отправили на передовую к 1009-му мотострелковому полку. «Сейчас собираем посылку для 76-й дивизии, ждём изготовления раций», – заключила Алеся Михачёва.