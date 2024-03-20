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Расписание пригородного поезда на участке Оредеж – Дно изменится 22 марта

Расписание пригородного поезда на участке Оредеж – Дно изменится 22 марта, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Расписание пригородного поезда на участке Оредеж – Дно изменится 22 марта. Фото: ПАИ

Поезд № 6953 отправится от станции Оредеж в 12:00. График остановок в пути: Заклинье – 12:17–12:18, Батецкая – 12:32–12:33, Бахарево – 12:44–12:45, Передольская – 12:58–12:59, Кчеры – 13:14–13:15, Уторгош – 13:29–13:30, Сольцы – 13:47–13:48, Куклино – 14:03–14:04, Леменка – 14:19–14:20, Гачки – 14:35–14:42, РЗД241 – 14:52–14:53.

Состав прибудет в Дно в 15:05.

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