Врачи организовали выездной приём жителей посёлка Смуравьёво-2 в Гдовском районе
Врачи организовали выездной приём жителей посёлка Смуравьёво-2 в Гдовском районе. Жители могли пройти диспансеризацию и профилактический осмотр, получить консультацию у специалиста, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
В составе бригады были педиатр, хирург, терапевт, отоларинголог. Также работал передвижной флюорограф.
На приём пришло более 30 человек. Педиатр принял двоих детей, а к четверым выехал на дом. У лора и хирурга побывали 12 пациентов, у терапевта – 18.
По итогам приёма один пациент был направлен на дообследование в онкоцентр, двое пройдут стационарное лечение в плановом режиме в Гдовской больнице. Семь человек получили направление на приём к узким специалистам в медучреждениях Пскова.
30 марта подобный выезд медиков запланирован в посёлок Ямм. Здесь вместе с медиками и передвижным флюорографом будет работать и передвижной маммограф.
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