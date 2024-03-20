Врачи организовали выездной приём жителей посёлка Смуравьёво-2 в Гдовском районе

20:24, 20 марта 2024, ПАИ

Врачи организовали выездной приём жителей посёлка Смуравьёво-2 в Гдовском районе. Жители могли пройти диспансеризацию и профилактический осмотр, получить консультацию у специалиста, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В составе бригады были педиатр, хирург, терапевт, отоларинголог. Также работал передвижной флюорограф.

На приём пришло более 30 человек. Педиатр принял двоих детей, а к четверым выехал на дом. У лора и хирурга побывали 12 пациентов, у терапевта – 18.

По итогам приёма один пациент был направлен на дообследование в онкоцентр, двое пройдут стационарное лечение в плановом режиме в Гдовской больнице. Семь человек получили направление на приём к узким специалистам в медучреждениях Пскова.

30 марта подобный выезд медиков запланирован в посёлок Ямм. Здесь вместе с медиками и передвижным флюорографом будет работать и передвижной маммограф.