Врач рассказал, какие игрушки лучше не покупать детям

21:11, 20 марта 2024, ПАИ

Какие игрушки могут быть опасными для ребёнка, рассказал врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

По его словам, стоит быть осторожными с магнитными конструкторами. Ребёнок может легко проглотить деталь такой игрушки, и удалять её придётся хирургическим путём. Не менее опасны и мелкие гидрогелевые игрушки и шарики-орбизы, которые при контакте с водой увеличиваются в размерах. Если малыш проглотит орбиз, то у него может развиться кишечная непроходимость.

Мягкие игрушки могут спровоцировать у ребёнка аллергию, поскольку они нередко становятся приютом для пылевых клещей. Чтобы этого не произошло, игрушки нужно стирать хотя бы раз в две недели.

Врач порекомендовал обращать внимание на возрастные ограничения игрушек, читать их состав, а также покупать только в специализированных магазинах и на официальных ярмарках.

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