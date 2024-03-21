На полигоне под Псковом снова идут учения

10:14, 21 марта 2024, ПАИ

На полигоне под Псковом снова идут учения. По информации ПАИ, на полигоне проводятся практические занятия с военнослужащими.

Подчеркнём, что всё в порядке, поводов для беспокойства нет.

Факт проведения учений под Псковом подтвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. «В Пскове продолжаются плановые практические учения военнослужащих. В последние дни к ним уже многие привыкли, но всё же ещё раз обращаю ваше внимание», – отметил глава региона.

Напомним, что вчера, 20 марта, на полигоне под Псковом также проходили учения.