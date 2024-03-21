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Общество

Список награждаемых благодарственными письмами обсудили в Псковской гордуме

Вопросы о награждении благодарственными письмами Псковской городской Думы обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму ПГД на заседании, которое состоялось в четверг, 21 марта, под председательством Марины Борисенковой.

Фото: ПГД

В частности, предлагалось наградить такими письмами преподавателей детской музыкальной школы №1 Константина Абабкова и детской музыкальной школы №5 Игоря Никитина, руководителя народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» Ирину Михайлову и заведующую Центром детского чтения Наталью Петрову.

«Большая часть вопросов сегодняшней повестки дня приурочена ко Дню работника культуры, который наступит совсем скоро. Этот праздник традиционно широко отмечается в нашей стране на федеральном уровне, и мы имеем все основания гордиться многими нашими псковскими работниками культуры», – отметила Марина Борисенкова.

Также члены комитета рассмотрели вопросы о награждении благодарственными письмами городской Думы начальника отдела работы с обращениями граждан и организации кадровой работы Светланы Стельмашенок и заместителя начальника отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата ПГД Ирины Кикре.

Кроме того, в повестке дня был вопрос о награждении почетной грамотой ПГД главного режиссера псковского Дома офицеров Анны Дмитриевой. Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы внести эти вопросы в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».

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