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Культура

Премьера спектакля «Перекрёсток» в Псковском театре откладывается

Премьера спектакля «Перекрёсток» в Псковском театре драмы откладывается по техническим причинам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

«Мы вынуждены перенести премьеру музыкального спектакля «Перекрёсток» на следующий сезон, а намеченные на апрель и май показы спектакля заменить», - пояснили в пресс-службе.

• 28 апреля, 19 и 21 мая вместо спектакля «Перекрёсток» будет показан «Постой, паровоз!».

• 29 апреля, 18 и 23 мая вместо спектакля «Перекрёсток» будет показан «Постой, паровоз! Вторая ходка».

Билеты будут действительны. Если замена не подходит, билет необходимо сдать по месту покупки.

«Также обращаемся к тем зрителям, которые купили билеты на премьерные показы спектакля. Когда станут известны новые даты премьеры, вам первым на почту придут ссылки на закрытую предпродажу. Если вы покупали билет в кассе, пожалуйста, обратитесь туда и оставьте адрес своей электронной почты, мы также внесем вас в списки первых покупателей. Понимаем, что это объявление могло огорчить вас, и приносим свои извинения за доставленные неудобства!» - отметили в театре.

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