Преподавателей детских школ искусств Псковской области приглашают поучаствовать в общероссийском конкурсе

17:54, 21 марта 2024, ПАИ

Общероссийские конкурсы «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» проводит Минкультуры России, сообщили ПАИ в министерстве.

Конкурсы пройдут в три этапа: отбор на уровне региона, отбор по федеральным округам и финальные испытания в Москве. В региональных этапах можно принять участие до 1 июня.

Конкурс «Лучшая детская школа искусств» проводится среди городских и сельских ДШИ. Определять лучшего преподавателя такого учреждения будут по двум номинациям: «Лучший молодой преподаватель ДШИ» (преподаватели до 35 лет и с педагогическим стажем до десяти лет) и «Лучший преподаватель ДШИ» (преподаватели старше 35 лет и с педагогическим стажем свыше десяти лет).

Ознакомиться с правилами можно в положениях о конкурсах «Лучшая детская школа искусств», «Лучший преподаватель детской школы искусств».